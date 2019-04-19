Полиция: На въезде в Киев – коллапс, людей везут со всей страны

Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

На въезде в Киев в связи с проведением дебатов между кандидатами в президенты наблюдается сложная транспортная ситуация. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба ведомства.

"В связи с проведением дебатов между кандидатами на пост президента на НСК Олимпийский на въезде в столицу наблюдается сложная транспортная ситуация, людей привозят со всей страны. Полицейские работают над ее решением. Просим водителей относиться с пониманием", - сказал Яровой.

Реклама

В МВД напомнили, что на НСК Олимпийский сегодня вечером ожидается около 60 000 зрителей. Безопасность мероприятия будут обеспечивать 10 000 правоохранителей.

Дебаты Зеленского и Порошенко на НСК Олимпийский: смотреть онлайн