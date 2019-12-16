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Полиция: Обыск в квартире Мухарского не связан с делом Шеремета

Полиция: Обыск в квартире Мухарского не связан с делом Шеремета - Фото
В квартире Мухарского искали нарктороговцев, а не причастных к делу Шеремета (Фото: Facebook Мухарского)
16.12.2019, 11:45

По данным полиции, расследовалась торговля наркотиками

Полиция заявляет, что обыск в квартире шоумена Антина Мухарского не связан с расследованием убийства журналиста Павла Шеремета. Ою этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным полиции, обыск в квартире, которую шоумен сдавал в аренду, прошел в рамках дела о сбыте наркотиков через интернет. Установлено, что подлозреваемые организовали интернет-магазины в месседжере, с помощью которых продавала наркотики путем "закладок". Полицейские выяснили, что к администрированию этих групп якобы причастны лица, проживающие в Киеве.

  • 13 декабря Мухарский заявил о том, что в его квартире "спецназ выломал двери". 12 декабря Нацполиция заявила о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета. Подозрения в убийстве были предъявлены троим добровольцам и волонтерам.

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