Полиция: Обыск в квартире Мухарского не связан с делом Шеремета

В квартире Мухарского искали нарктороговцев, а не причастных к делу Шеремета (Фото: Facebook Мухарского)

Полиция заявляет, что обыск в квартире шоумена Антина Мухарского не связан с расследованием убийства журналиста Павла Шеремета. Ою этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным полиции, обыск в квартире, которую шоумен сдавал в аренду, прошел в рамках дела о сбыте наркотиков через интернет. Установлено, что подлозреваемые организовали интернет-магазины в месседжере, с помощью которых продавала наркотики путем "закладок". Полицейские выяснили, что к администрированию этих групп якобы причастны лица, проживающие в Киеве.

13 декабря 12 декабря Нацполиция заявила о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета . Подозрения в убийстве были предъявлены троим добровольцам и волонтерам. Мухарский заявил о том , что в его квартире "спецназ выломал двери".

Читайте также: Задержания по делу Шеремета. Весь спецбрифинг в одной хронике