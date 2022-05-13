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Полиция Одессы проверяет человека, который регистрировался в сетях как "Владимир Путин"

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 14:13
Полиция Одессы проверяет человека, который регистрировался в сетях как
Задержанный полицией Одессы "Владимир Путин" (Фото - скриншот из видеотрансляции)

12 мая правоохранители задержали в Одессе водителя мопеда и при проверке его телефона обнаружили, что он подписан на множество пропагандистских российских Telegram-каналов как "Владимир Путин". Об этом сообщила спикер патрульной полиции Одесской области Алла Марченко.

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По словам Марченко, в отношении задержанного проводится проверка по подозрению в коллаборационистской деятельности. 

  • 5 мая национальная полиция Испании подтвердила, что в городе Таррагона был задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий.
Сергей Бережной
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владимир путин Одесса патрульная полиция
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