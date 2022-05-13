Полиция Одессы проверяет человека, который регистрировался в сетях как "Владимир Путин"

12 мая правоохранители задержали в Одессе водителя мопеда и при проверке его телефона обнаружили, что он подписан на множество пропагандистских российских Telegram-каналов как "Владимир Путин". Об этом сообщила спикер патрульной полиции Одесской области Алла Марченко.

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По словам Марченко, в отношении задержанного проводится проверка по подозрению в коллаборационистской деятельности.