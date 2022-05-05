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Испанская полиция подтвердила задержание Шария в Таррагоне

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 13:13
Испанская полиция подтвердила задержание Шария в Таррагоне - Фото
Фото: скриншот / Youtube

Национальная полиция Испании подтвердила, что пророссийский блогер Анатолий Шарий был задержан в городе Таррагона. Издание elDiario.es пишет, что задержание произошло на основании международного ордера на арест.

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В Украине Шария подозревают в госизмене и нарушении равноправия граждан. Следствие считает, что блогер противоправно действовал во вред нацбезопасности в информационной сфере.

Представитель президента Украины в Конституционном суде, член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в эфире единого телемарафона заявил, что Украина готовит процедуру экстрадиции Шария.

Он уверен, что защита Шария будет сопротивляться экстрадиции, поэтому надеяться на то, что Испания выдаст его "уже завтра", не стоит.

"Но то, что он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия, – у меня сомнений тоже нет", – заявил Вениславский.

  • 16 февраля 2021 года СБУ сообщила Шарию подозрение в государственной измене. По данным СБУ, с 2012 года он помогал государственным и неправительственным структурам РФ проводить специальные информационные операции против Украины. Кроме госизмены, украинская спецслужба подозревает Шария в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".
  • 21 августа 2021 Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны против Анатолия Шария за системную антиукраинскую пропаганду.
  • В начале марта 2022 года канал Шария на Youtube был заблокирован на территории Украины.
Андрей Водяный
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