Полиция открыла дело из-за антирекламы Дубинского: видео

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Полиция открыла уголовное производство по факту распространения антирекламы о кандидате в народные депутаты от партии Слуга народа, журналисте 1+1 Александре Дубинском. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Там говорят, что в Обухове и Василькове Киевской области неизвестные раздавали прохожим печатную продукцию с контрагитацией, а также демонстрировали видеоролик с антирекламой кандидата.

Полиция начала два производства - по статье 296 (Хулиганство) и статье 157 (Нарушение избирательного законодательства) УК.

Антиагитационная продукция изъята. Лица фигурантов установлены, сейчас они дают показания, сообщили в полиции.

15 июля полиция открыла уголовное производство по факту угрозы убийством одному из кандидатов в депутаты в Шепетовке Хмельницкой области.