Полиция открыла дело по факту угроз убийством кандидату

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Полиция открыла уголовное производство по факту угрозы убийством одному из кандидатов в депутаты в Шепетовке Хмельницкой области. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Согласно сообщению, кандидат, 30-летний местный житель, который баллотируется в депутаты по избирательному округу №190, сам обратился с заявлением в полицию.

По словам мужчины, на улице к нему подошли двое неизвестных и начали угрожать физической расправой в случае, если он не откажется от участия в предвыборной кампании.

Следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 129 (Угроза убийством) УК. Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до двух лет.

Полицейским удалось установить личности двух мужчин - одного из тех, кто угрожал, и водителя автомобиля, на котором злоумышленники скрылись с места происшествия. Оба они жители Киева и Киевской области, говорят в полиции.

Правоохранители разыскивают еще одного участника инцидента.

Ранее кандидат в депутаты от ВО Свобода по округу №192 в Хмельницкой области заявил о том, что на него напали, обвинив в этом конкурента по округу. Конкурент заявил, что это неправда.