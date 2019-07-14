Кандидат от Свободы заявил, что на него напали с ножом: фото

Фото: Facebook Назария Чепко

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Кандидат в народные депутаты от Всеукраинского объединения Свобода по округу №192 в Хмельницкой области Назарий Чепко заявил о том, что на него напали. Он опубликовал в Facebook фото из больницы м обвинил своего конкурента по округу Александра Герегу в "заказе убийства".

В штабе Гереги обвинения называют необоснованными и говорят, что таким образом их кандидата пытаются дискредитировать, передает Опора.



Представитель штаба Гереги Валерий Парамей заявил: "Необоснованные обвинения против политических оппонентов - распространенный способ грязной агитации. Воспринимаем заявление кандидата в народные депутаты Назария Чепко о нападении на него - попыткой дискредитировать своего оппонента по округу".

В штабе Гереги добавили, что, если на кандидата совершено нападение он должен обратиться в правоохранительные органы, которые проводят расследование.

Инцидент произошел 13 июля, около часа ночи, во дворе кандидата. По словам Чепко, злоумышленник без слов целился ему ножом в сердце, но удар удалось отбить, поэтому обошлось без серьезных последствий. Лицо своего обидчика кандидат не видел и поэтому решил, что смысла писать заявление в полицию нет. Чепко дал полиции объяснения относительно инцидента, от прохождения судебно-медицинской экспертизы отказался.

10 июля сообщалось, что в Деснянском районе столицы неизвестный распылил из баллончика газ в лицо народному депутату. Позже стало известно, что пострадавший - народный депутат Борислав Береза.