Полиция призвала украинцев уничтожать знаки для координации оккупантов: фото
24.02.2022, 21:40
Фото: полиция
Полиция призвала украинцев быть бдительными и уничтожать знаки, которые используются для информирования российских войск. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
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"Уважаемые граждане, это знаки для информирования российских войск, в том числе и ночью! Призываем вас быть внимательными и обязательно уничтожать соответствующие отметки на дорогах и объектах инфраструктуры", – сказано в сообщении.
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