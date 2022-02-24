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Полиция призвала украинцев уничтожать знаки для координации оккупантов: фото

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 21:40
Полиция призвала украинцев уничтожать знаки для координации оккупантов: фото - Фото
Фото: полиция

Полиция призвала украинцев быть бдительными и уничтожать знаки, которые используются для информирования российских войск. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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"Уважаемые граждане, это знаки для информирования российских войск, в том числе и ночью! Призываем вас быть внимательными и обязательно уничтожать соответствующие отметки на дорогах и объектах инфраструктуры", – сказано в сообщении.

Полиция призвала украинцев уничтожать знаки для координации оккупантов: фото


Полиция призвала украинцев уничтожать знаки для координации оккупантов: фото

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Вадим Ребрина
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