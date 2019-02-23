Полиция расследует раздачу денег избирателям в офисе депутата БПП

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Полиция опросила граждан и открыла дело о возможной раздаче денег избирателям в офисе депутата БПП Сергея Березенко. Об этом сообщил министр внутренних де Арсен Аваков в интервью Зеркалу недели.

По его словам, в офис "очень деятельного депутата" Березенко в Чернигове сотрудники этого офиса вызвали полицию, потому что к ним "заявились представители прессы и стали снимать, как там бабушкам что-то раздают".

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Аваков также рассказал, что из другого офиса Березенко позвонили сами журналисты и заявили, что им препятствуют в профессиональной деятельности, - "не пускают туда, где незаконно раздают деньги".

И туда, и туда, по словам министра, приезжали полицейские, однако ордера на обыск у них не было.

"Но и без обыска есть над чем работать. Полиция заходила, опрашивала граждан, фиксировала, документировала, открывала производство", - сказал Аваков.

Министр подтвердил, что Березенко фигурирует в уголовном расследовании. "Его называют организатором схем", - сказал Аваков, добавив, что кандидат в президенты Юлия Тимошенко "принесла огромную пачку документов и там тоже фигурирует Березенко".

Глава МВД также рассказал о жалобах Тимошенко в ГПУ на Порошенко и о том, как работают "избирательные схемы".