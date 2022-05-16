Полиция с понедельника возобновила работу камер фиксации нарушений ПДД

Национальная полиция с 16 мая возобновила работу камер автоматической фиксации нарушений ПДД. По данным Министерства внутренних дел, они будут работать в 20-ти городах Украины.

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Решение включить камеры связано с увеличением количества ДТП на дорогах.

"Работа системы автоматической фиксации нарушений ПДД, как и в предыдущий период, позволит снизить количество ДТП, поскольку именно нарушение скоростного режима является причиной номер один для ДТП со смертельным исходом", – заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Он заверил, что камеры должным образом защищены и Россия не сможет получить к ним доступ.

"С начала широкомасштабной агрессии РФ против Украины ни один реестр или база данных, которой владеет МВД или подконтрольные ему центральные органы исполнительной власти, ни один документ не попал в руки врага. Все камеры автоматической фиксации нарушений ПДД так же работают в режиме, что обеспечивает конфиденциальность передачи данных", – заявил он.

Камеры автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного в Украине работают с июня 2020 года.

В октябре 2021 года руководство Национальной полиции заявило, что на участках, где они установлены, аварийность упала втрое, уменьшилась смертность и количество травмированных.

После нападения России на Украину камеры были временно отключены.

Андрей Водяный

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