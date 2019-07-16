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16.07.2019, 19:26

Полиция: В Одесской области раскрыта сеть подкупа избирателей

Полиция: В Одесской области раскрыта сеть подкупа избирателей - Фото
Выборы (фото - ЕРА)

По словам правоохранителей, сеть действовала в пользу действующего депутата

В Одесской области полиция раскрыла сеть подкупа избирателей для действующего народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

По данным полиции, к функционированию сети причастны более 20 человек. 

Правоохранители заявляют, что, по имеющимся признакам, преступная схема действовала, вероятно, в пользу одного из кандидатов в народные депутаты Верховной Рады, который сейчас является депутатом, Виталия Барвиненко - участникам сети и депутату вручены повестки. 

Сообщается, что за каждый голос в случае предоставления фотодоказательства избирателям предлагали от тысячи до полутора тысяч гривень. Подкуп избирателей осуществлялся на территории города Белгород-Днестровский, а также Белгород-Днестровского, Татарбунарского и части Килийского районов.

По словам полиции, каждый член преступной группы отвечал за определенное направление работы: проведение агитации, формирования списков и распределение средств за голоса избирателей. 

Отмечается, что во время проведения санкционированных обысков полицейские изъяли списки с фамилиями граждан, которые якобы "продали" свой голос, а также списки с указанием денежных средств, которые выделялись на эту схему по подкупу избирателей. Кроме того изъяты телефоны с перепиской между подозреваемыми, ноутбуки, в которых находится списки "купленных" избирателей и их данные.

Сегодня в интернете появилось видео, на котором Лилия Семенюк, депутат Заставновского городского совета и помощница народного депутата, а также кандидата в нардепы Максима Бурбака, жертвует деньги церкви и призывает проголосовать за него на досрочных выборах 21 июля.

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Теги: одесская область, выборы, подкуп избирателеей
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