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16.07.2019, 14:43

Помощница нардепа Бурбака агитировала в церкви - ОПОРА

Помощница нардепа Бурбака агитировала в церкви - ОПОРА - Фото
Фото - скриншот из видео

По словам Лилии Семенюк, Максим Бурбак дал ей поручение пожертвовать на церковь 20 000 гривень

В интернете появилось видео, на котором Лилия Семенюк, депутат Заставновского городского совета и помощница народного депутата, а также кандидата в нардепы Максима Бурбака, жертвует деньги церкви и призывает проголосовать за него на досрочных выборах 21 июля. Об этом сообщает ОПОРА.

"Сегодня имею поручение - пожертвовать на вашу церковь 20 000 гривень. Это от Максима Юрьевича Бурбака. Всем вам крепкого здоровья, милого божьего благословения, и просьба, чтоб вы в ближайший период, 21 июля пришли выразить свою волю и проголосовали за действующего нардепа Максима Юрьевича Бурбака", - говорит на видео Семенюк. 

Семенюк прокомментировала данную ситуацию, заявив, что запечатленный на видео момент происходил два месяца тому назад, то есть до избирательного периода. Саму передачу денег чиновник назвала пожертвованием на ремонт церкви, собранным общими силами.  

Ранее в Министерстве внутренних дел сказали, сколько нарушений на выборах уже зафиксировано.

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Теги: церковь, выборы, максим бурбак, агитация, Лилия Семенюк
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