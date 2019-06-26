Выборы. В МВД сказали, сколько уже нарушений зафиксировано

Иван Стойко (фото - скриншот видео)

Всего с начала избирательной кампании перед досрочными парламентскими выборами полиция зафиксирована 691 сообщение о нарушениях. Об этом во время брифинга сообщил глава координационного штаба МВД Иван Стойко.

"Больше всего их зарегистрировано в Киеве – 64, в Луганской и Запорожской областях – по 59, в Харьковской – 55, в Одесской – 44", - сказал он.

Меньше всего нарушений – в Хмельницкой области (2), в Ровенской (3), Черниговской, Николаевской, Сумской (11), Черновицкой (5).

Всего начато 23 уголовных дела.

В последние дни зафиксирован рост количества сообщений о нарушениях. Ранее полиция фиксировала в среднем 70 за день, сейчас – около 150, сказал Стойко.

Во время брифинга он также сообщил, что на время выборов пограничники на границе, в частности, с Россией и Молдовой перейдут на усиленный режим работы. По всей Украине будет задействовано 80 пиротехнических групп, семь пилотных аппаратов (в Одессе, Киеве, Харькове и Ужгороде)

С 15 июля все правоохранительные органы перейдут на усиленный режим работы

Стойко также рассказал, что с 18 июля на протяжении двух дней избирательные бюллетени в сопровождении полиции будут перевозиться в участковые избирательные комиссии.

25 июня партия представители партии Слуга народа написали заявление в правоохранительные органы в связи с сотней кандидатов-клонов.

Читайте также: Выборы. ЦИК отказалась регистрировать Онищенко и Шария