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26.06.2019, 13:20

Выборы. В МВД сказали, сколько уже нарушений зафиксировано

Выборы. В МВД сказали, сколько уже нарушений зафиксировано - Фото
Иван Стойко (фото - скриншот видео)

Глава координационного штаба сообщил о подготовке правоохранительных органов к выборам и об открытых уголовных делах

Всего с начала избирательной кампании перед досрочными парламентскими выборами полиция зафиксирована 691 сообщение о нарушениях. Об этом во время брифинга сообщил глава координационного штаба МВД Иван Стойко.

"Больше всего их зарегистрировано в Киеве – 64, в Луганской и Запорожской областях – по 59, в Харьковской – 55, в Одесской – 44", - сказал он.

Меньше всего нарушений – в Хмельницкой области (2), в Ровенской (3), Черниговской, Николаевской, Сумской (11), Черновицкой (5).

Всего начато 23 уголовных дела.

В последние дни зафиксирован рост количества сообщений о нарушениях. Ранее полиция фиксировала в среднем 70 за день, сейчас – около 150, сказал Стойко.

Во время брифинга он также сообщил, что на время выборов пограничники на границе, в частности, с Россией и Молдовой перейдут на усиленный режим работы. По всей Украине будет задействовано 80 пиротехнических групп, семь пилотных аппаратов (в Одессе, Киеве, Харькове и Ужгороде)

С 15 июля все правоохранительные органы перейдут на усиленный режим работы

Стойко также рассказал, что с 18 июля на протяжении двух дней избирательные бюллетени в сопровождении полиции будут перевозиться в участковые избирательные комиссии.

25 июня партия представители партии Слуга народа написали заявление в правоохранительные органы в связи с сотней кандидатов-клонов.

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Теги: выборы, мвд, Иван Стойко
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