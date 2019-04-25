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25.04.2019, 13:31

Полицию Харьковской области возглавил ректор университета

Полицию Харьковской области возглавил ректор университета - Фото
Валерий Сокуренко (фото - пресс-служба полиции)

Главой полиции области стал Валерий Сокуренко

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Главой Нацполиции в Харьковской области стал ректор Харьковского национального университета внутренних дел Валерий Сокуренко. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"…мы провели кадровую ротацию офицера из аппарата МВД…чтобы он закрепил опыт и реформы, через которые проходит Национальная полиция. И потом этот опыт будут использовать все ведомственные учебные заведения страны", - сказал глава Нацполиции Сергей Князев.

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Сокуренко служит в органах внутренних дел с декабря 1992-го. С марта 2003-го работал проректором Национальной академии внутренних дел по службе, с сентября 2014-го – проректором Национальной академии внутренних дел.

С ноября 2015-го – возглавлял Харьковский национальный университет внутренних дел.

24 апреля Главное управление Национальной полиции в Одесской области возглавил бывший начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области, генерал полиции третьего ранга Олег Бех.

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Теги: полиция, харьковская область, валерий сокуренко
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