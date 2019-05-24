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24.05.2019, 09:29

Политзаключенный в РФ объявил голодовку, чтобы Зеленский помог

Политзаключенный в РФ объявил голодовку, чтобы Зеленский помог - Фото
Станислав Клых (фото - скриншот)

Правозащитница Татьяна Щур сообщила, что Станислав Клых надеется на перемены

Украинский политзаключенный Станислав Клих, приговоренный к 20 годам тюрьмы по обвинению "в преступлениях во время Чеченской войны" в 1994-1995 годах, объявил голодовку, чтобы президент Владимир Зеленский помог его освободить. Об этом рассказала российская правозащитница Татьяна Щур в своем Facebook.

О решении Клыха ей сообщила мать политзаключенного по телефону.

"Голодовка Стаса - это призыв, мольба, крик о помощи, адресованный новому президенту из-за красных кирпичных стен Верхнеуральского острога, из одиночества и тьмы", - написала она.

Клых отбывает "наказание" в Грозном. Его пытали при задержании и во время предварительного следствия, что сказалось на его психическом здоровье и она попадал в психиатрическую больницу.

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Теги: Владимир Зеленский, политзаключенный, голодовка, станислав клых
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