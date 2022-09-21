Полковнику российской полиции сообщили о подозрении в жестоком обращении с пленными

Заместителю начальника управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Ростовской области полковнику полиции сообщено о подозрении в жестоком обращении с военнопленными. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

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Оккупант осуществляет руководство военнослужащими Росгвардии и представителями незаконных вооруженных формирований РФ с марта на территории временно оккупированной Херсонской области.

По данным следствия, в апреле 2022 года по его указанию оккупанты применили физические и психологические пытки к двум задержанным местным жителям, чтобы получить от них информацию о причастности к ВСУ, местах нахождения украинских защитников и сил обороны.

Несколько дней мужчин удерживали в захваченном админздании полиции в Херсонской области, а также в местном следственном изоляторе, где систематически избивали дубинками, угрожали расправой и применяли электрический ток.

При этом российские военные пытались склонить пленных к сотрудничеству, предлагая им должности в псевдоправоохранительных органах.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры полковнику Росгвардии заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с военнопленными (ч. 1 ст. 438 УК).

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Вадим Ребрина

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