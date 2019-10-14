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Позитивное отношение к Зеленскому снизилось – опрос КМИС

Позитивное отношение к Зеленскому снизилось – опрос КМИС - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
14.10.2019, 22:25

Число тех, кто позитивно относится к президенту, снизилось, по сравнению с сентябрем, с 73% до 66%

В октябре по сравнению с сентябрем снизилось число тех, кто положительно относится к трем первым лицам государства: президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку и спикеру Рады Дмитрию Разумкову. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС.

Число тех, кто позитивно относится к Зеленскому, снизилось, по сравнению с сентябрем, с 73% до 66%. На 7% стало меньше тех, кто позитивно относится к Гончаруку и на 6% - к Разумкову.

По балансу положительного и отрицательного отношения в октябре на первом месте Зеленский (баланс + 57%), Разумков (19) и Святослав Вакарчук (-1%), далее следуют Гончарук (-4%), Юрий Бойко (-9%), Юлия Тимошенко (-13%), Петр Порошенко (-54%).

Несколько возросло число тех, кто положительно относится к Бойко и Тимошенко. Отношение к Вакарчуку и Порошенко практически не изменилось.

64% опрошенных в той или иной степени одобряют действия и заявления Зеленского в сентябре и октябре этого года, 22% - в той или иной степени не одобряют.

51% респондентов одобряют действия правительства, 27% - не одобряют. 53% участников исследования одобряют действия Рады, 30% - не одобряют.

Опрос проведен с 9 по 11 октября КМИС методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрос не проводился на территориях, которые временно не контролируются властями Украины. Проведено 1200 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Данные опроса, проведенного в октябре Центром Разумкова, свидетельствуют, что доверие к президенту за месяц снизилось на 9%, а количество людей, считающих, что Украина движется в правильном направлении, - на 12%.

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Владимир Зеленский опрос доверие Дмитрий Разумков алексей гончарук
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