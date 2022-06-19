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Польша давно находится под прицелом России – представитель спецслужб

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 23:48
Польша давно находится под прицелом России – представитель спецслужб - Фото
Станислав Жарин (фото - ЕРА)

Польша в течение многих лет находится под прицелом России, которая применяет против нее пропаганду и дезинформацию. Об этом заявил в Twitter пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин.  

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Он подчеркнул, что Россия пытается убедить российское общество и Запад, что Польша не имеет права на субъектность, не должна восприниматься всерьез своими союзниками и обречена служить "серой зоной" между НАТО и Россией.

Кремль делает все возможное, чтобы поставить под сомнение фундаментальное право поляков на собственную государственность и безопасность, заявил Жарин.

Сергей Бережной
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польша военная угроза станислав жарин
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