Польша давно находится под прицелом России – представитель спецслужб
19.06.2022, 23:48
Станислав Жарин (фото - ЕРА)
Польша в течение многих лет находится под прицелом России, которая применяет против нее пропаганду и дезинформацию. Об этом заявил в Twitter пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин.
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Он подчеркнул, что Россия пытается убедить российское общество и Запад, что Польша не имеет права на субъектность, не должна восприниматься всерьез своими союзниками и обречена служить "серой зоной" между НАТО и Россией.
Кремль делает все возможное, чтобы поставить под сомнение фундаментальное право поляков на собственную государственность и безопасность, заявил Жарин.
- 10 июня посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что его страна всерьез воспринимает угрозы со стороны России, в частности, обсуждение на российском телевидении ядерных ударов по Польше.
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