Польша готова принять новую волну украинских беженцев – депутат Сейма

В случае новой волны беженцев из Украины, Польша предоставит им всяческую поддержку. Об этом в интервью Укринформу сообщила депутат, маршалок Сейма Польши Элжбета Витек.

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"Польша видит этот вызов и, как и в начале войны, способна помочь всем нуждающимся в помощи. Мы не скрываем, что это большая нагрузка на наш бюджет, который испытывает экономические последствия пандемии. Однако в ситуации, когда жизнь и здоровье невинных людей находится под угрозой, мы не можем ответить по-другому, кроме солидарности и поддержки. Поэтому мы будем и дальше помогать Украине и ее гражданам всеми доступными средствами", – отметила Витек.

Она подчеркнула, что "атаки России на гражданское население" являются фактором, который может усилить волну миграции, но в Польше принимают это во внимание в условиях приближения зимы и энергетического шантажа кремля.

"Независимо от того, какие дальнейшие жестокие действия Путин будет совершать против Украины, войну можно выиграть солидарностью, и именно с такой позицией мы намерены строить мир в нашем регионе", – подчеркнула маршалок нижней палаты польского парламента.

11 октября сообщалось, что Германия прогнозирует, что зимой увеличится поток беженцев из Украины в Европу.

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Наталія Медведєва

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