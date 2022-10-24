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Польша готова принять новую волну украинских беженцев – депутат Сейма

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 13:39
Польша готова принять новую волну украинских беженцев – депутат Сейма - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В случае новой волны беженцев из Украины, Польша предоставит им всяческую поддержку. Об этом в интервью Укринформу сообщила депутат, маршалок Сейма Польши Элжбета Витек.

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"Польша видит этот вызов и, как и в начале войны, способна помочь всем нуждающимся в помощи. Мы не скрываем, что это большая нагрузка на наш бюджет, который испытывает экономические последствия пандемии. Однако в ситуации, когда жизнь и здоровье невинных людей находится под угрозой, мы не можем ответить по-другому, кроме солидарности и поддержки. Поэтому мы будем и дальше помогать Украине и ее гражданам всеми доступными средствами", – отметила Витек.

Она подчеркнула, что "атаки России на гражданское население" являются фактором, который может усилить волну миграции, но в Польше принимают это во внимание в условиях приближения зимы и энергетического шантажа кремля.

"Независимо от того, какие дальнейшие жестокие действия Путин будет совершать против Украины, войну можно выиграть солидарностью, и именно с такой позицией мы намерены строить мир в нашем регионе", – подчеркнула маршалок нижней палаты польского парламента.

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Наталія Медведєва
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