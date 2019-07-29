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Польша хочет ввести в ООН должность спецпредставителя по Украине

Польша хочет ввести в ООН должность спецпредставителя по Украине - Фото
Яцек Чапутович (фото - president.gov.ua)
29.07.2019, 15:05

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявляет, что эта идея пока что не была принята, но дискуссия над ней продолжается

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о желании учредить должность специального представителя Генсекретаря ООН по делам Украины, передает Gazeta Prawna.

"Имеем определенную динамику политического процесса в Украине. Поддерживаем действия президента Владимира Зеленского и его партии на благо реформы страны и обеспечения мира", - заявил Чапутович.

Глава МИД Польши отметил, что Польша в Совбезе ООН предлагала конкретные решения по делам Украины, в их числе учреждение спецпредставителя, но эта идея пока что не была принята, хотя, по словам Чапутовича, "украинская власть была благодарна за это предложение". 

По мнению Чапутовича, необходимо задумываться об органе, который мог бы в дальнейшем заниматься решением вооруженного конфликта в Донбассе. 

"С нашей точки зрения, нормандский формат не принес удовлетворительных результатов. Россия не выполняет минские договоренности. Возможно стоит задуматься над предложением президента Украины, чтобы расширить формат, например, пригласив туда США и Великобританию. Возможно это хорошее решение, потому что сегодня мы видим препятствия и отсутствие перспективы", - добавил Чапутович.  

Ранее глава МИД Польши назвал условия снятия санкций с России. 

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Владимир Зеленский Яцек Чапутович совбез оон
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