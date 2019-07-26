Глава МИД Польши назвал условия снятия санкций с России

Яцек Чапутович (фото - пресс-служба МИДа Польши)

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал условия снятия санкций со страны-агрессора России, заявив, что РФ, среди прочего, обязательно должна закончить агрессию против других государств. Об этом Чапутович сказал в интервью PAP.

"Тяжело говорить о сближении, потому что мы не принимаем политику России. Агрессия России в Украине спровоцировала реакцию западного мира в виде санкций. Мы считаем, что это правильный ответ, что обязательны возврат России к соблюдению международного права, окончания агрессии против других государств и полного внедрения минских договоренностей", - заявил Чапутович.

При этом глава МИД Польши, говоря об отношениях с Россией, добавил, что "мы соседи и наши отношения должны вестись спокойно, в форме диалога".

Для Польши, по словам Чапутовича, в отношениях с РФ важным остаются темы исторической политики, приграничного сотрудничества, улучшения качества консульской деятельности и возврат в Польшу обломков президентского самолета Ту-154М, потерпевшего катастрофу в апреле 2010 года под Смоленском в России.

Также Чапутович позитивно оценил политические процессы в Украине, заявив, что "Зеленский и его политическая сила пользуются большим общественным доверием". Польский дипломат понадеялся на укрепление продемократического и проевропейского курса Украины.

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