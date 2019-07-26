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Глава МИД Польши назвал условия снятия санкций с России

Глава МИД Польши назвал условия снятия санкций с России - Фото
Яцек Чапутович (фото - пресс-служба МИДа Польши)
26.07.2019, 11:38

Министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что Польша по-прежнему не принимает сегодняшнюю политику РФ

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал условия снятия санкций со страны-агрессора России, заявив, что РФ, среди прочего, обязательно должна закончить агрессию против других государств. Об этом Чапутович сказал в интервью PAP

"Тяжело говорить о сближении, потому что мы не принимаем политику России. Агрессия России в Украине спровоцировала реакцию западного мира в виде санкций. Мы считаем, что это правильный ответ, что обязательны возврат России к соблюдению международного права, окончания агрессии против других государств и полного внедрения минских договоренностей", - заявил Чапутович.

При этом глава МИД Польши, говоря об отношениях с Россией, добавил, что "мы соседи и наши отношения должны вестись спокойно, в форме диалога". 

Для Польши, по словам Чапутовича, в отношениях с РФ важным остаются темы исторической политики, приграничного сотрудничества, улучшения качества консульской деятельности и возврат в Польшу обломков президентского самолета Ту-154М, потерпевшего катастрофу в апреле 2010 года под Смоленском в России

Также Чапутович позитивно оценил политические процессы в Украине, заявив, что "Зеленский и его политическая сила пользуются большим общественным доверием". Польский дипломат понадеялся на укрепление продемократического и проевропейского курса Украины. 

Ранее у президента Польши объяснили, почему не пригласили главу РФ Владимира Путина на мероприятия в честь годовщины начала Второй мировой войны. 

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Владимир Зеленский Яцек Чапутович санкции рф
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