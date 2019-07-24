Годовщина Второй мировой. У Дуды сказали, почему не будет Путина

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Президента России Владимира Путина не пригласили на мероприятия в Польше в честь годовщины начала Второй мировой войны, потому что он не является ни лидером страны Евросоюза или НАТО, ни лидером государства, принадлежащего к Восточному партнерству. Об этом заявил спикер польского президента Блажей Спихальский, передает Радио Польша.

Он уточнил, что страны ЕС, НАТО и Восточного партнерства пригласила Польша, а Путину приглашение просто не отправили.

В администрации польского президента также сообщили, что на мероприятия в честь годовщины Второй мировой приедет канцлер Германии Ангела Меркель, а будет ли американский президент Дональд Трамп – должны еще сообщить в Белом доме.

Ранее заместитель премьер-министра Польши Яцек Сасин заявил, что приглашать Путина на будущие мероприятия - "неуместно".

2 июня 2019 года сообщалось, что президента РФ впервые, начиная с 2004 года, не пригласили на празднование юбилейной годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года.