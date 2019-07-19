В Польше сказали, почему не позвали Путина на годовщину войны

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Польские власти считают неуместным присутствие президента России Владимира Путина на памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые пройдут в Варшаве в сентябре. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Я думаю, что было бы неуместно отмечать годовщину начала вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня обращается со своими соседями такими же методами", - сказал заместитель премьер-министра Польши Яцек Сасин в эфире польской радиостанции Polskie Radio 24.

Он подчеркнул, что Путин является "лидером страны, которая осуществляет вооруженную агрессию против своих соседей".

По его словам, на церемонии в Варшаве с высокой долей вероятности будет присутствовать президент США Дональд Трамп.

Сасин уточнил, информация о том, что Трамп будет присутствовать на мероприятии, является пока неофициальной. "Однако мы можем с большой степенью уверенности сказать, что этот визит состоится", - добавил он.

Отвечая на вопрос о возможном визите Ангелы Меркель, Сасин заявил, что в Варшаве "оптимистичны в этой связи".

По словам политика, приглашения уже отправлены широкому кругу мировых лидеров, и Польша ожидает, что памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала второй мировой войны будут иметь международный масштаб.

2 июня 2019 года сообщалось, что Путина впервые, начиная с 2004 года, не пригласили на празднование юбилейной годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года.