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19.07.2019, 08:10

В Польше сказали, почему не позвали Путина на годовщину войны

В Польше сказали, почему не позвали Путина на годовщину войны - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Заместитель премьер-министра Яцек Сасин отметил, что "Путин является лидером страны, которая осуществляет вооруженную агрессию против своих соседей"

Польские власти считают неуместным присутствие президента России Владимира Путина на памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые пройдут в Варшаве в сентябре. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Я думаю, что было бы неуместно отмечать годовщину начала вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня обращается со своими соседями такими же методами", - сказал заместитель премьер-министра Польши Яцек Сасин в эфире польской радиостанции Polskie Radio 24. 

Он подчеркнул, что Путин является "лидером страны, которая осуществляет вооруженную агрессию против своих соседей".

По его словам, на церемонии в Варшаве с высокой долей вероятности будет присутствовать президент США Дональд Трамп.

Сасин уточнил, информация о том, что Трамп будет присутствовать на мероприятии, является пока неофициальной. "Однако мы можем с большой степенью уверенности сказать, что этот визит состоится", - добавил он.

Отвечая на вопрос о возможном визите Ангелы Меркель, Сасин заявил, что в Варшаве "оптимистичны в этой связи". 

По словам политика, приглашения уже отправлены широкому кругу мировых лидеров, и Польша ожидает, что памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала второй мировой войны будут иметь международный масштаб.

2 июня 2019 года сообщалось, что Путина впервые, начиная с 2004 года, не пригласили на празднование юбилейной годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года.

 

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Теги: дональд трамп, Ангела Меркель, польша, владимир путин, Яцек Сасин
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