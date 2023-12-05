Польша из-за блокады границы с Украиной получила демарш от послов государств Балтии

Протест польских перевозчиков на границе (Фото - EPA)

Послы стран Балтии в Варшаве выразили правительству Польши недовольство блокированием границы Польши и Украины, которое создает угрозу для сопротивления Украины вторжению России. Об этом сообщает ERR.ee.

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"В Варшаве состоялась встреча-демарш трех послов стран Балтии в Министерстве инфраструктуры Польши", – сказала пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас.

Кикас пояснила, что правительства стран Балтии уважают право водителей грузовиков на акции протеста, однако их протесты создают проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для украинской экономики.

МИД Эстонии надеется, что "решение будет найдено в ближайшее время в сотрудничестве между Польшей, Украиной и Европейской комиссией".

Представитель эстонского МИД подтвердила, что вопрос блокады украинской границы обсуждался 4 декабря также на встрече главы министерства Маргуса Цахкны с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном.

На языке дипломатии демаршем называется обращение одного правительства к другому с целью привлечь внимание к какому-то обстоятельству, часто с предложениями принять конкретные меры.