Польша из-за блокады границы с Украиной получила демарш от послов государств Балтии
Послы стран Балтии в Варшаве выразили правительству Польши недовольство блокированием границы Польши и Украины, которое создает угрозу для сопротивления Украины вторжению России. Об этом сообщает ERR.ee.
"В Варшаве состоялась встреча-демарш трех послов стран Балтии в Министерстве инфраструктуры Польши", – сказала пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас.
Кикас пояснила, что правительства стран Балтии уважают право водителей грузовиков на акции протеста, однако их протесты создают проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для украинской экономики.
МИД Эстонии надеется, что "решение будет найдено в ближайшее время в сотрудничестве между Польшей, Украиной и Европейской комиссией".
Представитель эстонского МИД подтвердила, что вопрос блокады украинской границы обсуждался 4 декабря также на встрече главы министерства Маргуса Цахкны с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном.
На языке дипломатии демаршем называется обращение одного правительства к другому с целью привлечь внимание к какому-то обстоятельству, часто с предложениями принять конкретные меры.
- Из-за забастовки польских перевозчиков в очереди скончались два украинских дальнобойщика.
- 1 декабря стало известно, что украинские водители, которые уже две недели стоят вблизи пункта пропуска Корчева, готовы объявить голодовку.
- Также 1 декабря заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач и госсекретарь Министерства инфраструктуры Польши Рафаль Вебер провели в Варшаве встречу для согласования мер по разблокированию границы.