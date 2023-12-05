Польща через блокаду кордону з Україною отримала демарш від послів держав Балтії

Посли країн Балтії висловили уряду Польщі невдоволення через блокування кордону, що створює загрозу для опору України вторгненню Росії

Протест польських перевізників на кордоні (Фото - EPA)

Посли країн Балтії у Варшаві висловили уряду Польщі невдоволення через блокування кордону Польщі та України, що загрожує опору України вторгненню Росії. Про це повідомляє ERR.ee.

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"У Варшаві відбулася зустріч-демарш трьох послів країн Балтії у Міністерстві інфраструктури Польщі", – сказала прессекретар МЗС Естонії Бріта Кікас.

Кікас пояснила, що уряди країн Балтії поважають право водіїв вантажівок на акції протесту, проте їхні протести створюють проблеми для інших перевізників та додаткові труднощі для української економіки.

МЗС Естонії сподівається, що "рішення буде знайдено найближчим часом у співпраці між Польщею, Україною та Європейською комісією".

Представник естонського МЗС підтвердила, що питання блокади українського кордону обговорювалося 4 грудня також на зустрічі глави міністерства Маргуса Цахкни з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном.

Мовою дипломатії демаршем називається звернення одного уряду до іншого з метою привернути увагу до якоїсь обставини, часто з пропозиціями вжити конкретних заходів.