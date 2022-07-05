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Польша заказала "беспилотные" артиллерийские модули для своих БТР Rosomak

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 19:59
Польша заказала
Польский колесный бронетранспортер Rosomak (Фото - Wikipedia)

Минобороны Польши подписало контракт на поставку автоматических турелей для польских БТР Rosomak. Об этом сообщает PAP.

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Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак утвердил контракт на поставку 70 "беспилотных" артиллерийских турелей ZSSW-30, которые будут устанавливаться на польские колесные БТР Rosomak. 

Турель представляет собой дистанционно управляемый комплекс, в который входят пушка калибра 30 мм и пулемет калибра 7,62, в расширенной конфигурации добавляется спаренная пусковая установка управляемых противотанковых ракет Spike.   

Стоимость контракта составляет 1,7 млрд злотых.

Турели разработаны и производятся польской компанией Huta Stalowa Wola. Подчеркивается, что разработка и производство этих систем целиком сосредоточены в Польше.

Мариуш Блащак подписывает контракт (Фото – Twitter Ministerstwo Obrony Narodowej)

Блащак заявил, что армия Польши должна быть достаточно хорошо подготовлена для отражения вероятной агрессии и что польские солдаты "фантастически научились взаимодействовать с коллегами по НАТО".

  • 26 мая министр обороны Польши завил, что польская армия получит около 500 американских ракетных систем залпового огня HIMARS.
Сергей Бережной
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Мариуш Блащак польша Rosomak ZSSW-30
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