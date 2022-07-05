Польша заказала "беспилотные" артиллерийские модули для своих БТР Rosomak

Минобороны Польши подписало контракт на поставку автоматических турелей для польских БТР Rosomak. Об этом сообщает PAP.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак утвердил контракт на поставку 70 "беспилотных" артиллерийских турелей ZSSW-30, которые будут устанавливаться на польские колесные БТР Rosomak.

Турель представляет собой дистанционно управляемый комплекс, в который входят пушка калибра 30 мм и пулемет калибра 7,62, в расширенной конфигурации добавляется спаренная пусковая установка управляемых противотанковых ракет Spike.

Стоимость контракта составляет 1,7 млрд злотых.

Турели разработаны и производятся польской компанией Huta Stalowa Wola. Подчеркивается, что разработка и производство этих систем целиком сосредоточены в Польше.

Блащак заявил, что армия Польши должна быть достаточно хорошо подготовлена для отражения вероятной агрессии и что польские солдаты "фантастически научились взаимодействовать с коллегами по НАТО".

26 мая министр обороны Польши завил, что польская армия получит около 500 американских ракетных систем залпового огня HIMARS.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.