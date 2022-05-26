Польша усилит свою армию на 500 ракетных систем HIMARS – министр обороны

Армия Польши получит около пятисот американских ракетных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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"Наращиваем возможности ракетных войск и артиллерии! Я подписал запрос на приобретение около 500 пусковых установок M142 HIMARS для формирования 80 с лишним батарей системы HOMAR".

Министр также добавил, что для новой техники планируется интеграция с польской системой боевого управления.

Zwiększamy zdolności wojsk rakietowych i artylerii! Podpisałem zapytanie ofertowe LOR dot. pozyskania około 500 wyrzutni M142 #HIMARS na potrzeby ponad 80 baterii systemu #HOMAR. Planujemy wysoki poziom polonizacji sprzętu i jego integrację z polskim systemem zarządzania walką. pic.twitter.com/q0xdxBgUiy — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) May 26, 2022

Польская ракетная программа HOMAR в 2017 году оценивалась в 8-10 млрд злотых. Польша намерена адаптировать РСЗО производства США, поставив их на шасси собственного производства.

Прицельная дальность огня РСЗО HIMARS достигает 500 км.

17 мая в Пентагоне отказались комментировать возможность поставки HIMARS для ВСУ.

Сергей Бережной

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