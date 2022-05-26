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Польша усилит свою армию на 500 ракетных систем HIMARS – министр обороны

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 17:08
Польша усилит свою армию на 500 ракетных систем HIMARS – министр обороны - Фото
HIMARS M142 (Фото - Wikipedia/United States Department of Defense U.S. Marine Corps)

Армия Польши получит около пятисот американских ракетных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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"Наращиваем возможности ракетных войск и артиллерии! Я подписал запрос на приобретение около 500 пусковых установок M142 HIMARS для формирования 80 с лишним батарей системы HOMAR".

Министр также добавил, что для новой техники планируется интеграция с польской системой боевого управления.

Польская ракетная программа HOMAR в 2017 году оценивалась в 8-10 млрд злотых. Польша намерена адаптировать РСЗО производства США, поставив их на шасси собственного производства. 

Прицельная дальность огня РСЗО HIMARS достигает 500 км.

Сергей Бережной
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Мариуш Блащак польша РСЗО HIMARS
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