Польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Медика – Шегини" для грузовиков

Блокировка происходит так: люди постоянно ходят по пешеходному переходу, который находится перед пунктом пропуска на польской стороне границы

Иллюстративная фотография с предварительного протеста польских фермеров (Фото: EPA)

Польские протестующие начали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Медика – Шегини", сообщила украинская Государственная таможенная служба со ссылкой на польскую сторону.

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Блокировка происходит таким образом: люди постоянно ходят по пешеходному переходу, который находится перед пунктом пропуска на польской стороне границы.

Предварительно протестующие заявляли о следующем: на въезд в Украину они планировали пропускать по одному весовозу в час, на выезд из Украины полностью блокировать движение транспорта весом более 3,5 тонны.

При этом ограничивать движение автобусов и легковых машин в обе стороны протестующие не собирались, отметили украинские таможенники.

По предварительным данным, забастовщики планируют блокировать границу до конца 2024 года.

О дальнейших изменениях ГТС обещает информировать дополнительно.

Накануне, в пятницу, 22 ноября, польские фермеры анонсировали начало своего протеста в субботу.