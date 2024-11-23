Польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Медика – Шегини" для грузовиков
Польские протестующие начали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Медика – Шегини", сообщила украинская Государственная таможенная служба со ссылкой на польскую сторону.
Блокировка происходит таким образом: люди постоянно ходят по пешеходному переходу, который находится перед пунктом пропуска на польской стороне границы.
Предварительно протестующие заявляли о следующем: на въезд в Украину они планировали пропускать по одному весовозу в час, на выезд из Украины полностью блокировать движение транспорта весом более 3,5 тонны.
При этом ограничивать движение автобусов и легковых машин в обе стороны протестующие не собирались, отметили украинские таможенники.
По предварительным данным, забастовщики планируют блокировать границу до конца 2024 года.
О дальнейших изменениях ГТС обещает информировать дополнительно.
Накануне, в пятницу, 22 ноября, польские фермеры анонсировали начало своего протеста в субботу.
- 29 апреля 2024 г. польские фермеры завершили многомесячную блокаду украинской границы. В начале мая польские фермеры блокировали в течение одного дня движение грузовиков на пункте пропуска "Долгобычев – Угринов" также в знак протеста против сельхозполитики Евросоюза.
- В октябре прокуратура польского города Гливице направила в суд обвинительный акт против двух граждан, которые во время протеста просили "Путина разобраться с Украиной".