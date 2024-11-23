Польські фермери заблокували пункт пропуску "Медика – Шегині" для вантажівок: планують до кінця року

Блокування відбувається у такий спосіб: люди постійно ходять пішохідним переходом, що розташований перед пунктом пропуску на польському боці кордону

Ілюстративне фото з попереднього протесту польських фермерів (Фото: EPA)

Польські протестувальники почали блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Медика – Шегині", повідомила українська Державна митна служба з посиланням на польську сторону.

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Блокування відбувається у такий спосіб: люди постійно ходять пішохідним переходом, що розташований перед пунктом пропуску на польському боці кордону.

Попередньо протестувальники заявляли про таке: на в'їзд до України вони планували пропускати по одному ваговозу на годину, на виїзд з України – повністю блокувати рух транспорту вагою понад 3,5 тонни.

Водночас обмежувати рух автобусів та легкових машин в обидві сторони протестувальники не мали наміру, зазначили українські митники.

За попередніми даними, страйкарі планують блокувати кордон до кінця 2024 року.

Про подальші зміни ДМС обіцяє інформувати додатково.

Напередодні, у п'ятницю, 22 листопада, польські фермери анонсували початок свого протесту у суботу.