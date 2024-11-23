Польські фермери заблокували пункт пропуску "Медика – Шегині" для вантажівок: планують до кінця року
Польські протестувальники почали блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Медика – Шегині", повідомила українська Державна митна служба з посиланням на польську сторону.
Блокування відбувається у такий спосіб: люди постійно ходять пішохідним переходом, що розташований перед пунктом пропуску на польському боці кордону.
Попередньо протестувальники заявляли про таке: на в'їзд до України вони планували пропускати по одному ваговозу на годину, на виїзд з України – повністю блокувати рух транспорту вагою понад 3,5 тонни.
Водночас обмежувати рух автобусів та легкових машин в обидві сторони протестувальники не мали наміру, зазначили українські митники.
За попередніми даними, страйкарі планують блокувати кордон до кінця 2024 року.
Про подальші зміни ДМС обіцяє інформувати додатково.
Напередодні, у п'ятницю, 22 листопада, польські фермери анонсували початок свого протесту у суботу.
- 29 квітня 2024 року польські фермери завершили багатомісячну блокаду українського кордону. На початку травня польські фермери блокували протягом одного дня рух вантажівок на пункті пропуску "Довгобичів – Угринів" також на знак протесту проти сільгоспполітики Євросоюзу.
- У жовтні прокуратура польського міста Глівіце спрямувала до суду обвинувальний акт проти двох громадян, які під час протесту просили "Путіна розібратися з Україною".