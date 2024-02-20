Польский фермер призвал Путина "навести порядок" в Украине и Европе. Реакция МВД

Фото - Wyborcza

Во время акции протеста польских фермеров на границе был использован баннер с призывом к российскому диктатору Владимиру Путину "навести порядок" в Украине и Брюсселе. Министр внутренних дел Польши и полиция отреагировали на произошедшее.

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Польское издание Wyborcza опубликовало фоторепортаж с акции протеста. На одном из баннеров был такой текст: "Путин, наведи порядок и в Украине, и в Брюсселе, и с нашими чиновниками". Рядом с баннером установлен флаг СССР.

Глава МВД Польши Марцин Кервинский назвал баннер "скандальным" и отметил, что против автора будут приняты меры: "Полиция и прокуратура проводят действия против его автора. Согласия на такие преступные действия не будет".

В польской полиции заявили, что противодействие преступлениям на почве ненависти является одним из приоритетов правоохранителей, и тот, кто совершит деяние на почве ненависти к другому человеку, будет нести уголовную ответственность.

Полиция и прокуратура принимают меры по факту разжигания розни, сообщили правоохранители.

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