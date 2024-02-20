Польский фермер призвал Путина "навести порядок" в Украине и Европе. Реакция МВД
Во время акции протеста польских фермеров на границе был использован баннер с призывом к российскому диктатору Владимиру Путину "навести порядок" в Украине и Брюсселе. Министр внутренних дел Польши и полиция отреагировали на произошедшее.
Польское издание Wyborcza опубликовало фоторепортаж с акции протеста. На одном из баннеров был такой текст: "Путин, наведи порядок и в Украине, и в Брюсселе, и с нашими чиновниками". Рядом с баннером установлен флаг СССР.
Глава МВД Польши Марцин Кервинский назвал баннер "скандальным" и отметил, что против автора будут приняты меры: "Полиция и прокуратура проводят действия против его автора. Согласия на такие преступные действия не будет".
В польской полиции заявили, что противодействие преступлениям на почве ненависти является одним из приоритетов правоохранителей, и тот, кто совершит деяние на почве ненависти к другому человеку, будет нести уголовную ответственность.
Полиция и прокуратура принимают меры по факту разжигания розни, сообщили правоохранители.
- Польские фермеры с 9 февраля на тракторах блокируют дороги почти в трех сотнях городов страны. В их числе и шесть пунктов пропуска на украинско-польской границе.
- 11 февраля на польской дороге возле пропускного пункта "Ягодин – Дорогуск" протестующие разбросали три тонны украинского зерна. Украина отреагировала на эту выходку негативно – были заявления как от Минагрополитики, так и от Министерства иностранных дел.
- 18 февраля польские фермеры начали мешать проезду автобусов. Также они заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев – Хелм с 260 пассажирами, большинство которых – женщины с детьми.
- 20 февраля польские фермеры высыпали четыре тонны кукурузы на пути возле пункта пропуска Медыка-Шегини. Агропродукция из Украины направлялась в Германию транзитом через Польшу.
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