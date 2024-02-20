Польський фермер закликав Путіна "навести порядок" в Україні і Європі. Реакція МВС
Під час акції протесту польських фермерів на кордоні було використано банер із закликом до російського диктатора Володимира Путіна "навести порядок" в Україні та Брюсселі. Міністр внутрішніх справ Польщі і поліція відреагували на інцидент.
Польське видання Wyborcza опублікувало фоторепортаж з акції протесту. На одному із банерів був такий текст: "Путін, наведи порядок і в Україні, і в Брюсселі, і з нашими урядовцями". Поряд із банером встановлено прапор СРСР.
Глава МВС Польщі Марцін Кервінський назвав банер "скандальним" і зазначив, що проти автора буде вжито заходів: "Поліція та прокуратура проводять дії проти його автора. Згоди на такі злочинні дії не буде".
У польській поліції заявили, що протидія злочинам на ґрунті ненависті є одним із пріоритетів правоохоронців, і той, хто вчинить діяння на ґрунті ненависті до іншої людини, нестиме кримінальну відповідальність.
Поліція та прокуратура вживають заходів за фактом розпалювання ворожнечі, повідомили правоохоронці.
- Польські фермери на тракторах із 9 лютого блокують дороги майже в трьох сотнях міст та містечок країни. Серед них і шість пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.
- 11 лютого на польській дорозі біля пропускного пункту "Ягодин – Дорогуськ" протестувальники розкидали три тонни українського зерна. Україна відреагувала на цю витівку негативно – були заяви як від Мінагрополітики, так і від Міністерства закордонних справ.
- 18 лютого польські фермери почали заважати проїзду автобусів. Також вони заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ – Хелм із 260 пасажирами, більшість із яких – жінки з дітьми.
- 20 лютого польські фермери висипали чотири тонни кукурудзи на колії поблизу пункту пропуску Медика-Шегіні. Агропродукція з України прямувала до Німеччини транзитом через Польщу.
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