Польський фермер закликав Путіна "навести порядок" в Україні і Європі. Реакція МВС

Фото - Wyborcza

Під час акції протесту польських фермерів на кордоні було використано банер із закликом до російського диктатора Володимира Путіна "навести порядок" в Україні та Брюсселі. Міністр внутрішніх справ Польщі і поліція відреагували на інцидент.

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Польське видання Wyborcza опублікувало фоторепортаж з акції протесту. На одному із банерів був такий текст: "Путін, наведи порядок і в Україні, і в Брюсселі, і з нашими урядовцями". Поряд із банером встановлено прапор СРСР.

Глава МВС Польщі Марцін Кервінський назвав банер "скандальним" і зазначив, що проти автора буде вжито заходів: "Поліція та прокуратура проводять дії проти його автора. Згоди на такі злочинні дії не буде".

У польській поліції заявили, що протидія злочинам на ґрунті ненависті є одним із пріоритетів правоохоронців, і той, хто вчинить діяння на ґрунті ненависті до іншої людини, нестиме кримінальну відповідальність.

Поліція та прокуратура вживають заходів за фактом розпалювання ворожнечі, повідомили правоохоронці.

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