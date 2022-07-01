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Польский министр поговорил с Кулебой после слов Мельника о Бандере

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 08:31
Польский министр поговорил с Кулебой после слов Мельника о Бандере - Фото
Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и его польский коллега Збигнев Рау поговорили после слов посла в Германии Андрея Мельника о лидере ОУН (б) Степане Бандере. Об этом сообщил в Twitter сам Рау.

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Рау назвал Кулебу "другом" и поблагодарил его "за быстрое публичное вмешательство" в этот вопрос. При этом слова Мельника глава МИД Польши считает "ложными утверждения об истории".

"Польша и Украина вместе должны противостоять как попыткам провокации, так и отсутствию благоразумия и ответственности", – добавил он.

  • Мельник ранее заявил, что нет никаких доказательств убийства бандеровцами сотни тысяч евреев, но такой нарратив до сих пор продвигают россияне – и он находит поддержку в частности в Польше.
  • В МИД заявили, что мнение Мельника не отражает позиции министерства, а отношения Украины и Польши – на пике, надо сохранять единство.

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Марк Сировой
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Степан Бандера дмитрий кулеба андрей мельник Збигнев Рау
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