Поля усыпаны сотнями воронок от снарядов: спутниковые фото разбомбленной украинской земли

Компания Maxar показала спутниковые фото разбомбленной в результате боевых действий украинской земли. Снимки были сделаны 6 июня 2022 года.

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На первом фото – последствия артиллерийских обстрелов вдоль реки Северский Донец и у Богородичного.

Второе фото – поля, усыпанные сотнями воронок от артиллерийских снарядов.

Третье фото – воронка диаметром 40 метром в селе Долгенькое Изюмского района Харьковской области.

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Оксана Житнюк

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