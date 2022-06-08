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Поля усыпаны сотнями воронок от снарядов: спутниковые фото разбомбленной украинской земли

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 10:26
Поля усыпаны сотнями воронок от снарядов: спутниковые фото разбомбленной украинской земли - Фото
Северодонецк (фото - ЕРА)

Компания Maxar показала спутниковые фото разбомбленной в результате боевых действий украинской земли. Снимки были сделаны 6 июня 2022 года.

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На первом фото – последствия артиллерийских обстрелов вдоль реки Северский Донец и у Богородичного.

Поля усыпаны сотнями воронок от снарядов: спутниковые фото разбомбленной украинской земли

Второе фото – поля, усыпанные сотнями воронок от артиллерийских снарядов.

Поля усыпаны сотнями воронок от снарядов: спутниковые фото разбомбленной украинской земли

Третье фото – воронка диаметром 40 метром в селе Долгенькое Изюмского района Харьковской области.

Поля усыпаны сотнями воронок от снарядов: спутниковые фото разбомбленной украинской земли

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Оксана Житнюк
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спутник поле Maxar
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