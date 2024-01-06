Поляки разблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Медыка – Шегини"

В настоящее время въезда в Украину перед "Медыка – Шегини" ожидают 650 грузовиков

Фото: ЕРА

Польша прекратила блокировку пункта пропуска "Медыка – Шегини" вечером 6 января. Об этом LIGA.net сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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По информации, полученной от польских пограничников, сегодня в 21:00 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Медыка – Шегини".

Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме.

В настоящее время въезда в Украину перед "Медыка – Шегини" ожидают 650 грузовиков, добавил Демченко.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и представители движения "Обманутое село" незадолго до этого подписали соглашение о прекращении блокирования пункта пересечения границы с Украиной в Медыке.

Министр пообещал удовлетворить все требования фермеров: субсидии на кукурузу в размере 1 млн злотых, увеличение кредитования на 2,5 млрд злотых и сохранение размера сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.