Поляки розблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Медика – Шегині"
Польща припинила блокування пункту пропуску "Медика – Шегині" ввечері 6 січня. Про це LIGA.net повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
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За інформацією, отриманою від польських прикордонників, сьогодні о 21:00 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Медика – Шегині".
Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.
На даний час на вʼїзд в Україну перед "Медика – Шегині" очікують 650 вантажівок, додав Демченко.
Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський та представники руху "Ошукане село" незадовго до цього підписали угоду щодо припинення блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці.
Міністр пообіцяв задовольнити всі вимоги фермерів: субсидії на кукурудзу в розмірі 1 млн злотих, збільшення кредитування на 2,5 млрд злотих та збереження розміру сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.
- З 6 листопада в Польщі також блокуються прикордонні переходи в Дорогуську, Гребенному (Люблінське воєводство) та Корчовій (Підкарпатське воєводство). Там протестують перевізники з вимогою скасувати транспортний безвіз для України та повернути дозвільну систему на перевезення.