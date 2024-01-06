Поляки розблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Медика – Шегині"

На цей час на вʼїзд в Україну перед "Медика – Шегині" очікують 650 вантажівок

Фото: ЕРА

Польща припинила блокування пункту пропуску "Медика – Шегині" ввечері 6 січня. Про це LIGA.net повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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За інформацією, отриманою від польських прикордонників, сьогодні о 21:00 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Медика – Шегині".

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.

На даний час на вʼїзд в Україну перед "Медика – Шегині" очікують 650 вантажівок, додав Демченко.

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський та представники руху "Ошукане село" незадовго до цього підписали угоду щодо припинення блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці.