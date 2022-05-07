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Поможем победить демократии и мужеству: Макрон на инаугурации упомянул об Украине

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 14:09
Поможем победить демократии и мужеству: Макрон на инаугурации упомянул об Украине - Фото
Эмманюэль Макрон на церемонии инаугурации, 7 мая 2022 года (Фото - EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон на сегодняшней инаугурации упомянул о войне в Украине, сообщает CNN.

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Макрон заявил, что Франция должна "помочь победить демократии и мужеству", но при этом действовать так, чтобы "избежать любой эскалации конфликта". 

Открывая второй срок своего президентства, Макрон сказал, что Франция выбрала "проект независимости в дестабилизированном мире".

"Там, где другие народы, поддавшись националистическому искушению, ностальгии по минувшему и песням идеологических сирен, которые, как считалось, остались в прошлом столетии, выбрали отступление, французский народ сделал выбор в пользу ясного и понятного проекта будущего. Это республиканский и европейский проект", – сказал Макрон.

Сергей Бережной
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франция эмманюэль макрон
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