Поможем победить демократии и мужеству: Макрон на инаугурации упомянул об Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон на сегодняшней инаугурации упомянул о войне в Украине, сообщает CNN.
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Макрон заявил, что Франция должна "помочь победить демократии и мужеству", но при этом действовать так, чтобы "избежать любой эскалации конфликта".
Открывая второй срок своего президентства, Макрон сказал, что Франция выбрала "проект независимости в дестабилизированном мире".
"Там, где другие народы, поддавшись националистическому искушению, ностальгии по минувшему и песням идеологических сирен, которые, как считалось, остались в прошлом столетии, выбрали отступление, французский народ сделал выбор в пользу ясного и понятного проекта будущего. Это республиканский и европейский проект", – сказал Макрон.
- В конце апреля, перед вторым туром выборов президента Франции, Макрон распорядился поставить Украине САУ "Цезарь".
- 25 апреля было официально объявлено, что Макрон во второй раз избран президентом Франции.
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