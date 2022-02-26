"Поможем врагу попасть в ад". Укравтодор призвал демонтировать указательные знаки
26.02.2022, 15:57
Фейсбук: Укравтодор
Укравтодор призывает дорожные организации, территориальные общины, органы местного самоуправления немедленно приступить к демонтажу дорожных знаков поблизости.
"У врага жалкая связь, они не ориентируются на местности. Давайте поможем им попасть прямо в ад", – написали на своей странице в фейсбуке.
Призывают демонтировать указательные знаки на всех дорогах страны.
Приоритет №1 – указательные знаки и названия населенных пунктов.
Важно передавать собранные знаки местным властям и дорожным службам.
Генеральный штаб ВСУ также призвал украинцев снять таблички с номерами и названиями улиц/городов/сел в своих регионах, чтобы вместе дезориентировать врага.
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