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23.10.2018, 21:07

Помощник Варфоломея: Предоставление томоса не будет сложным

Помощник Варфоломея: Предоставление томоса не будет сложным - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Самым трудным шагом было принятие решения об автокефалии УПЦ, и этот шаг сделан

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Процедура предоставления томоса Украине не будет слишком сложной. Об этом заявил помощник Вселенского патриарха Варфоломея, епископ Макариос Христопольський в интервью газете Урядовый курьер.

"Решение об автокефалии Украины принято. Это было самым сложным. Томос - второй шаг, и это не так трудно. Томос - это завершение данного решения, то есть - "подтверждение". В нужное время и томос будет предоставлен. Патриарх Варфоломей ведет дело и сделает все в свое время", - сказал епископ.

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12 октября 2018 года Вселенский патриархат после заседания синода в Стамбуле заявил, что патриарх Варфоломей продолжает процедуру предоставления томоса об автокефалии УПЦ. Была снята анафема предстоятеля УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария. Решено, что Киевская митрополия была передана Московской патриархии незаконно, и теперь вернется в ведение Константинополя.

Как пояснялось ранее, томос украинская церковь получит после объединения. Дата Объединительного собора пока неизвестна и зависит от того, насколько быстро проведут его подготовку.

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Теги: автокефалия, томос, упц, вселенский патриархат
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