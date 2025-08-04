Помощник Трампа заявил, что Индия финансирует войну России против Украины

По словам Миллера, Индия фактически связана с Китаем в вопросе закупок российской нефти

Стивен Миллер (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Помощник президента США и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Индия финансирует войну России против Украины. Об этом он сказал на канале Fox News.

"Он (Трамп) очень ясно дал понять, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну за счет покупки нефти у России. Люди будут шокированы, узнав, что Индия фактически связана с Китаем в вопросе закупок российской нефти. Это поразительный факт", – сказал он.

Вместе с тем он назвал отношения Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди "потрясающими".

По информации Reuters, посольство Индии в Вашингтоне не отреагировало на просьбу прокомментировать слова "одного из самых влиятельных помощников Трампа". А 2 августа собеседники агентств в индийском правительстве заявили, что Индия продолжит закупать нефть у России, несмотря на угрозы США.

1 августа вступили в силу 25% пошлины на индийскую продукцию в США в связи с покупкой российского оружия и нефти.