Помічник Трампа заявив, що Індія фінансує війну Росії проти України

За словами Міллера, Індія фактично пов'язана з Китаєм у питанні закупівель російської нафти

Стівен Міллер (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Помічник президента США і заступник глави апарату Білого дому Стівен Міллер заявив, що Індія фінансує війну Росії проти України. Про це він сказав на каналі Fox News.

"Він (Трамп) дуже ясно дав зрозуміти, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну шляхом купівлі нафти в Росії. Люди будуть шоковані, дізнавшись, що Індія фактично пов'язана з Китаєм у питанні закупівель російської нафти. Це факт, що вражає", – сказав він.

Водночас він назвав відносини Трампа із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді "приголомшливими".

По інформації Reuters, посольство Індії у Вашингтоні не відреагувало на прохання прокоментувати слова "одного з найвпливовіших помічників Трампа". А 2 серпня співрозмовники агентств в індійському уряді заявили, що Індія і далі закуповуватиме нафту в Росії, попри погрози США.

1 серпня набули чинності 25% мита на індійську продукцію в США у зв'язку з купівлею російської зброї та нафти.