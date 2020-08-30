Помпео в разговоре с Зеленским выразил обеспокоенность "злонамеренными инвестициями Китая"

В Госдепе США раскрыли детали телефонного разговора госсекретаря США Майкла Помпео с президентом Украины Владимиром Зеленским

26 августа госсекретарь США Майкл Помпео поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Помпео заявил Зеленскому об обеспокоенности США инвестициями Китая в украинский промышленный сектор, назвав их "злонамеренными". Об этом говорится в сообщении Госдепа США.

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"Госсекретарь Помпео выразил озабоченность США по поводу злонамеренных инвестиций КНР в Украину, включая попытки Пекина приобрести производителя двигателей Мотор Сич", - говорится в сообщении Госдепа.

Также Помпео и Зеленский говорили о событиях в Беларуси, усилиях Украины по борьбе с COVID-19 и достижениях по урегулированию агрессии России против Украины и восстановлением украинского суверенитета и территориальной целостности в оккупированном Крыму.

СПРАВКА. Мотор Сич - одно из главных авиационных предприятий постсоветского пространства. Предприятие производит авиадвигатели и газотурбинные установки, поставляя свою продукцию в более чем 100 стран.

7 июня 2019 года Антимонопольній комитет (АМКУ) получил совместное заявление Укроборонпрома и китайских компаний Skyrizon и Xinwei на концентрацию более 25% и 50% акций Мотор Сичи.

В начале ноября того же года WSJ писала, что сделке пытаются помешать США . В Белом Доме считают, что сделка по покупке Мотор Сичи даст Китаю важные оборонные технологии и позволит ему расширить военный потенциал.

При этом посол КНР в Украине заявил , что п равительство Китая не вмешивается в коммерческие отношения между предприятием Мотор Сич и китайской компанией Beijing Skyrizon Aviation.

В ноябре 2019 года глава Укроборонпрома Айварас Абромавичус подтвердил, что китайские инвесторы уже приобрели акции Мотор Сичи. Инвесторы из Китая пообещали вложить в предприятие $250 млн.

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Владислав Сердюк

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