Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Помпео: Весь мир должен помогать, но все зависит от Украины и РФ

Помпео: Весь мир должен помогать, но все зависит от Украины и РФ - Фото
Майкл Помпео (Фото: Erik S. Lesser/ЕРА)
01.02.2020, 16:34

При этом госсекретарь заверил, что США будут способствовать поиску путей разрешения конфликта

Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем заявил, что в конечном счете Украина и РФ должны сами разрешить конфликт. Об этом сообщает БЕЛТА.

При этом госсекретарь заверил, что США будут способствовать поиску путей разрешения конфликта.

«Это как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его разрешения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить его. Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем», — сказал Помпео.

Макей заявил о готовности Беларуси предоставить площадку для любых встреч и переговоров.

Помпео прибыл сегодня с визитом в Беларусь. Это первый визит госсекретаря США в Беларусь более чем за 20 лет. Он проходит на фоне напряженности между Минском и Москвой по энергетическим вопросам.

Еще по теме
Напишите нам
Майк Помпео Россия Донбасс
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 