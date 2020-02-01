Помпео: Весь мир должен помогать, но все зависит от Украины и РФ

Майкл Помпео (Фото: Erik S. Lesser/ЕРА)

Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем заявил, что в конечном счете Украина и РФ должны сами разрешить конфликт. Об этом сообщает БЕЛТА.

При этом госсекретарь заверил, что США будут способствовать поиску путей разрешения конфликта.

«Это как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его разрешения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить его. Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем», — сказал Помпео.

Макей заявил о готовности Беларуси предоставить площадку для любых встреч и переговоров.

Помпео прибыл сегодня с визитом в Беларусь. Это первый визит госсекретаря США в Беларусь более чем за 20 лет. Он проходит на фоне напряженности между Минском и Москвой по энергетическим вопросам.