Попал под артобстрел. На блокпосту оккупантов погиб бывший нардеп Давид Жвания – СМИ

Прокуратура Запорожской области открыла уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны после гибели на блокпосту двух человек, автомобиль которых попал под артиллерийский обстрел. Как сообщает Бабель со ссылкой на источники в правоохранительных органах, погиб бывший нардеп Давид Жвания.

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По данным правоохранителей, 9 мая вблизи села Белогорье Пологовского района Запорожской области на блокпосту оккупантов под артобстрел российских войск попал автомобиль с двумя гражданскими.

Уточняется, что произошло прямое попадание снаряда в автомобиль – он взорвался.

"Пассажир авто скончался на месте, водитель получил ранения", – сказано в сообщении.

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Яна Катасонова

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