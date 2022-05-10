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Попал под артобстрел. На блокпосту оккупантов погиб бывший нардеп Давид Жвания – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 21:54
Попал под артобстрел. На блокпосту оккупантов погиб бывший нардеп Давид Жвания – СМИ - Фото
Давид Жвания (фото - LIGA.net)

Прокуратура Запорожской области открыла уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны после гибели на блокпосту двух человек, автомобиль которых попал под артиллерийский обстрел. Как сообщает Бабель со ссылкой на источники в правоохранительных органах, погиб бывший нардеп Давид Жвания.

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По данным правоохранителей, 9 мая вблизи села Белогорье Пологовского района Запорожской области на блокпосту оккупантов под артобстрел российских войск попал автомобиль с двумя гражданскими.

Уточняется, что произошло прямое попадание снаряда в автомобиль – он взорвался.

"Пассажир авто скончался на месте, водитель получил ранения", – сказано в сообщении.

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Яна Катасонова
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