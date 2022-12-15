Попали в плен при наступлении ВСУ. 15 боевиков получили по 15 лет тюрьмы

Боевики террористических организаций ЛНР и ДНР, захваченные в плен во время наступления Вооруженных Сил Украины, получили приговоры суда. Об этом сообщает Служба безопасности.

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Как отмечается, киберспециалисты собрали доказательства вины 15 боевиков, которые после 24 февраля добровольно вступили в состав российских террористических группировок ЛНР и ДНР.

"Среди них были снайперы и гранатометчики", – говорится в сообщении.

В рядах подразделений 2-го армейского корпуса Южного военного округа армии РФ боевики участвовали в боевых действиях против Сил обороны на Херсонском, Запорожском, Харьковском и Донецком направлениях.

Кроме этого, осужденные участвовали в разграблении элеваторов и незаконном вывозе украинского зерна из временно захваченных причерноморских районов Украины в Россию.

Боевики попали в плен украинских защитников во время контрнаступления на южном и восточном фронтах.

По материалам СБУ суд назначил им наказание в виде 15 лет заключения.

Суд признал их виновными в государственной измене и коллаборационной деятельности.

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Наталія Медведєва

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