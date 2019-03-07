Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.03.2019, 15:20

Попытка подкупа кандидата: фигурирует депутат - Луценко

Попытка подкупа кандидата: фигурирует депутат - Луценко - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В переписке подозреваемого в организации попытки подкупа кандидата в президенты Тимошенко есть контакт депутата Батькивщины, соощил генпрокурор

Реклама
Реклама

В ГПУ заявляют, что в переписке по поводу кандидата Тимошенко засветился представитель Батькивщины. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

Он отметил, что в телефонной переписке подозреваемого в организации попытки подкупа Юрия Тимошенко Романа Р задействован контакт "Валера БЮТ".

Реклама

"Этот телефон принадлежит народному депутату Дубилю", - сказал он.

Луценко подчеркнул, что отслеживать телефон депутата правоохранительные органы не имеют права. Номер засветился, когда отслеживались переговоры исполнителей схемы с подкупом по заявлению Юрия Тимошенко.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что двое человек были задержаны непосредственно во время передачи денежных средств за отказ Тимошенко от участия в выборах главы государства. Ему за это предлагали 5 млн гривень. Кандидат в президенты обратился с соответствующим заявлением в ГПУ.

Отправить:
Распечатать:
Теги: гпу, выборы, юрий луценко, Батькивщина, подкуп, юрий тимошенко, Валерия Дубиль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 