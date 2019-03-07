Попытка подкупа кандидата: фигурирует депутат - Луценко

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В ГПУ заявляют, что в переписке по поводу кандидата Тимошенко засветился представитель Батькивщины. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

Он отметил, что в телефонной переписке подозреваемого в организации попытки подкупа Юрия Тимошенко Романа Р задействован контакт "Валера БЮТ".

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"Этот телефон принадлежит народному депутату Дубилю", - сказал он.

Луценко подчеркнул, что отслеживать телефон депутата правоохранительные органы не имеют права. Номер засветился, когда отслеживались переговоры исполнителей схемы с подкупом по заявлению Юрия Тимошенко.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что двое человек были задержаны непосредственно во время передачи денежных средств за отказ Тимошенко от участия в выборах главы государства. Ему за это предлагали 5 млн гривень. Кандидат в президенты обратился с соответствующим заявлением в ГПУ.