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07.03.2019, 11:19

Попытка подкупа кандидата в президенты: известно имя задержанного

Попытка подкупа кандидата в президенты: известно имя задержанного - Фото
Тарас Костанчук (фото - аккаунт в Facebook)

ГБР задержала главу политической Партии защитников Украины Тараса Костанчука

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Вторым задержанным по подозрению в попытке подкупа народного депутата - кандидата в президенты Юрия Тимошенко оказался глава политической Партии защитников Украины Тарас Костанчук. Об этом сообщили источники LIGA.net в ГПУ.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что задержание происходило непосредственно во время передачи денежных средств за отказ Тимошенко от участия в выборах главы государства. Ему за это предлагали 5 млн грн. Кандидат в президенты обратился с соответствующим заявлением в ГПУ.  

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В Госбюро расследований уточнили, "один из задержанных является председателем политической партии", но имя не назвали. Еще один задержанный - Александр Ищенко, пишут СМИ. О нем почти ничего не известно - служил в батальоне Донбасс.

Тарас Костанчук с позывным Бишут летом 2014-го служил в батальоне Донбасс, комбатом которого был нардеп Семен Семенченко. Костанчук был его помощником. В 2015 году он баллотировался в мэры городе Вишневое от партии БПП. В 2014 году был доверенным лицом кандидата в президенты от Оппоблока Юрия Бойко. В 2019 году ЦИК отказала Костанчуку в регистрации в качестве кандидата в президенты. 

Фото: ГБР

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Теги: задержание, гбр, подкуп, юрий тимошенко, тарас костанчук
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