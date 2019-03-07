Попытка подкупа кандидата в президенты: известно имя задержанного

Тарас Костанчук (фото - аккаунт в Facebook)

Вторым задержанным по подозрению в попытке подкупа народного депутата - кандидата в президенты Юрия Тимошенко оказался глава политической Партии защитников Украины Тарас Костанчук. Об этом сообщили источники LIGA.net в ГПУ.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что задержание происходило непосредственно во время передачи денежных средств за отказ Тимошенко от участия в выборах главы государства. Ему за это предлагали 5 млн грн. Кандидат в президенты обратился с соответствующим заявлением в ГПУ.

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В Госбюро расследований уточнили, "один из задержанных является председателем политической партии", но имя не назвали. Еще один задержанный - Александр Ищенко, пишут СМИ. О нем почти ничего не известно - служил в батальоне Донбасс.

Тарас Костанчук с позывным Бишут летом 2014-го служил в батальоне Донбасс, комбатом которого был нардеп Семен Семенченко. Костанчук был его помощником. В 2015 году он баллотировался в мэры городе Вишневое от партии БПП. В 2014 году был доверенным лицом кандидата в президенты от Оппоблока Юрия Бойко. В 2019 году ЦИК отказала Костанчуку в регистрации в качестве кандидата в президенты.

Фото: ГБР