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07.03.2019, 12:55

Попытка подкупа Тимошенко. Задержанный заявил о провокации: видео

Попытка подкупа Тимошенко. Задержанный заявил о провокации: видео - Фото
Тарас Костанчук (фото - аккаунт в Facebook)

Тарас Костанчук назвал свое задержание "спланированной провокацией Юрия Тимошенко и действующей власти"

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Сегодня, 7 марта, задержанный по подозрению в попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко глава Партии защитников Украины Тарас Костанчук заявил о провокации против него. Об этом говорится в обращении из здания прокуратуры.

"Меня вызвали из отпуска, этот придурок Тимошенко Юра, который умолял меня помочь ему соскочить с темы быть техническим кандидатом (на выборах, - ред.). Сказал, что его запугивают, что он боится. Для того, чтоб соскочить с темы, ему нужно вернуть деньги тем людям, которые внесли за него залог (в ЦИК, - ред.) 2,5 млн грн. Попросил у меня эти деньги.  Сказал, что его убьют, если он не вернет деньги. Попросил еще денег на развитие партии. Согласился после этого вступить в нашу партию, быть нашим лицом", - заявил он.

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Костанчук добавил, что прилетел на два дня в Украину, оставив жену на курорте. В провокации он обвинил действующую власть.

"Была спланированная провокация против меня, только для того, чтобы закрыть мне рот. Точка. Вот и все сенсации", - сказал он.

Сегодня, 7 марта, состоится судебное заседание, где Костанчуку изберут меру пресечения. 

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что двое человек были задержаны непосредственно во время передачи денежных средств за отказ Тимошенко от участия в выборах главы государства. Ему за это предлагали 5 млн гривень. Кандидат в президенты обратился с соответствующим заявлением в ГПУ. 

Тарас Костанчук с позывным Бишут летом 2014-го служил в батальоне Донбасс, комбатом которого был нардеп Семен Семенченко. Был его помощником. В этом же году был доверенным лицом кандидата в президенты от Оппоблока Юрия БойкоВ 2015 году баллотировался в мэры городе Вишневое от партии БППВ 2019 году ЦИК отказала Костанчуку в регистрации в качестве кандидата в президенты.

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Теги: задержание, взятка, подкуп, юрий тимошенко, тарас костанчук
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