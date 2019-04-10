Порошенко на встрече с БПП анонсировал увольнения - The Бабель

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Нынешний президент и кандидат на эту должность на следующие пять лет Петр Порошенко вместе с премьером Владимиром Гройсманом вечером 8 апреля встретился с депутатами фракции партии БПП в Верховной Раде. Об этом пишет The Бабель, ссылась на источники во фракции.

На закрытой встрече присутствовало около сотни депутатов.

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По данным собеседников, Порошенко говорил, что "поменял коммуникационную стратегию, проработал ошибки, и в ближайшее время в Раду будет внесен проект закона об импичменте президента".

Также глава государства анонсировал несколько увольнений, однако не назвал конкретных имен. Он также вспомнил об увольнении глав Херсонской ОГА Андрея Гордеева и Одесской ОГА Максима Степанова. Гройсман заверил депутатов, что Кабмин 9 апреля рассмотрит представление и проголосует за их освобождение от должностей.

Депутаты допускают, что президент уволит первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Вчера днем Гройсман сообщил, что представление на отставку Степанова уже подано правительству и сегодня, 10 апреля, этот вопрос будет рассматриваться.

Степанов, напомним, отказался покидать пост.