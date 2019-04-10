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10.04.2019, 06:25

Порошенко на встрече с БПП анонсировал увольнения - The Бабель

Порошенко на встрече с БПП анонсировал увольнения - The Бабель - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Издание сообщает со ссылкой на свой инсайд: глава государства якобы провел закрытую встречу с представителями фракции и премьером

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Нынешний президент и кандидат на эту должность на следующие пять лет Петр Порошенко вместе с премьером Владимиром Гройсманом вечером 8 апреля встретился с депутатами фракции партии БПП в Верховной Раде. Об этом пишет The Бабель, ссылась на источники во фракции.

На закрытой встрече присутствовало около сотни депутатов.

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По данным собеседников, Порошенко говорил, что "поменял коммуникационную стратегию, проработал ошибки, и в ближайшее время в Раду будет внесен проект закона об импичменте президента".

Также глава государства анонсировал несколько увольнений, однако не назвал конкретных имен. Он также вспомнил об увольнении глав Херсонской ОГА Андрея Гордеева и Одесской ОГА Максима Степанова. Гройсман заверил депутатов, что Кабмин 9 апреля рассмотрит представление и проголосует за их освобождение от должностей.

Депутаты допускают, что президент уволит первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Вчера днем Гройсман сообщил, что представление на отставку Степанова уже подано правительству и сегодня, 10 апреля, этот вопрос будет рассматриваться.

Степанов, напомним, отказался покидать пост.

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Теги: петр порошенко, владимир гройсман, БПП, выборы, импичмент
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