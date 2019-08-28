Порошенко больше других потратил на учебу детей: инфографика

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Среди декларантов на конец 2018 года лидером среди украинских чиновников по расходам на обучение детей был пятый президент Петр Порошенко. Об этом пишут расследователи проекта Bihus.info.

По данным журналистов, которые анализировали электронные декларации, за 2018 год Порошенко потратил 4,3 млн грн на британское образование трех детей, что на 500 000 грн больше, чем в 2017-м.

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В целом 26% декларантов отправляют своих детей приобретать знания за рубежом, отмечают расследовали. Все вместе они потратили на их образование 45 млн грн.

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