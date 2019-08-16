Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Инфографика: чем "за зарплату" владеют судьи ОАСК

Инфографика: чем "за зарплату" владеют судьи ОАСК - Фото
Окружной админсуд (фото - facebook.com/OACK)
16.08.2019, 12:00

Если усреднить, пишут журналисты-расследователи, "то каждый судья ОАСК - миллионер"

49 судей Окружного административного суда Киева только официально владеют 72 транспортными средствами, причем у Богдана Санина их пять. Информацию об этом и другом имуществе судей собрали и оформили в виде инфографики на сайте Bihus.info.

Совокупные денежные активы судей ОАСК - почти 61 млн грн, а их доход и доход членов семей - почти 40 млн грн.

"Именно здесь работают наши фигуранты-судьи, недавно еще и на записях НАБУ засветились: Волк, Арсирий, Аблов и другие. Это они устроили кампанию против квалифкомиссии, которая должна была решить, быть ли им судьями. А им так не хотелось рисковать, и понятно чего", - пишут журналисты в комментарии к инфографике.

Нажмите, чтобы увеличить:

Кроме того, у судей ОАСК на всех - около 10 000 кв. м жилья и еще 750 кв. м земли.

"Как думаете, всем этим багажом они разжились за судейскую зарплату?" - задают риторический вопрос у Бигуса.

Санин известен тем, что 30 ноября 2013 года вынес решение о запрете любым лицам мирно собираться на Майдане, Крещатике и всех центральных улицах Киева с 1 декабря 2013-го по 7 января 2014 года.

Читайте также: Почему Павлу Вовку может все сойти с рук 

Напишите нам
ОАСК инфографика
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 