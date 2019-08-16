Инфографика: чем "за зарплату" владеют судьи ОАСК

Окружной админсуд (фото - facebook.com/OACK)

49 судей Окружного административного суда Киева только официально владеют 72 транспортными средствами, причем у Богдана Санина их пять. Информацию об этом и другом имуществе судей собрали и оформили в виде инфографики на сайте Bihus.info.

Совокупные денежные активы судей ОАСК - почти 61 млн грн, а их доход и доход членов семей - почти 40 млн грн.

"Именно здесь работают наши фигуранты-судьи, недавно еще и на записях НАБУ засветились: Волк, Арсирий, Аблов и другие. Это они устроили кампанию против квалифкомиссии, которая должна была решить, быть ли им судьями. А им так не хотелось рисковать, и понятно чего", - пишут журналисты в комментарии к инфографике.

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Кроме того, у судей ОАСК на всех - около 10 000 кв. м жилья и еще 750 кв. м земли.

"Как думаете, всем этим багажом они разжились за судейскую зарплату?" - задают риторический вопрос у Бигуса.

Санин известен тем, что 30 ноября 2013 года вынес решение о запрете любым лицам мирно собираться на Майдане, Крещатике и всех центральных улицах Киева с 1 декабря 2013-го по 7 января 2014 года.

26 июля 2019 года в ОАСК пришли с обысками из-за обвинений в схеме давления на Высшую квалификационную комиссию судей . Н АБУ опубликовало скандальные записи разговоров главы ОАСК Павла Вовка с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем. Вовк назвал их фальшивкой.

из-за обвинений в схеме давления на Высшую квалификационную комиссию судей 2 августа Вовку вручили подозрение и допросили

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